انتقاد زمانی دارای ارزش است که دور از مسائل سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرم مصوری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با عرض تسلیت شهادت امام باقر (ع) به گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر پرداخت و اظهار کرد: امروز بهترین علم، علومی است که از مکاتب اسلامی نشات گرفته و باید همه مراکز علمی و مدارس ما خودشان را باسیره ائمه معصومین و بویژه امام باقر (ع) نزدیک کنند.

امام جمعه موقت بردسکن با اعلام اینکه بیشتر احادیث ما از قال الصادق و قال باقر علیهم السلام است افزود: روشنگری و هدایت آنان برای دوری مردم از جهالت بود و انان را بسوی بندگی خدای متعال سوق می دادند.

وی به شهادت امام شهید رهبری انقلاب اشاره داشت و گفت: دشمن بداند مردم ایران به خونخواهی امام شهید تا سرنگونی رژیم صهیون دست بر نخواهد داشت و انتقام خون امام شهید را بزودی خواهند گرفت و گریبان دشمن را رها نخواهد کرد.

مصوری افزود: آتش بس فعلی وقفه تاکتیکی در دل جنگ است.

امام جمعه موقت بردسکن حقه های دشمن را برشمرد و افزود: امروز اتحاد و همبستگی و یک صدایی می‌تواند رمز موفقیت باشد، ولی بعضی در داخل صدای دشمن شده‌اند که باید مواظب باشند.

وی گفت: بزودی هیمنه دشمن شکسته خواهد شد و صبح صادق طلوع خواهد کرد.