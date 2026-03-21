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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

۱۴.۴ میلی‌متر باران در لرستان بارید؛ شول‌آباد در صدر

۱۴.۴ میلی‌متر باران در لرستان بارید؛ شول‌آباد در صدر

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان میزان بارندگی‌های این استان در قالب سامانه بارشی اخیر را ۱۴.۴ میلی‌متر تا کنون اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: بارش‌های گزارش شده مربوط به ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۸ اسفندماه تا ۰۹:۳۰ روز یکم فروردین ماه بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی ها طی ۳۶ ساعت اخیر در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۱۴.۴ میلی‌متر، بروجرد ۴.۴ میلی‌متر، کوهدشت ۱۴.۴ میلی‌متر، الیگودرز ۱.۸ میلی‌متر، پلدختر ۱۱ میلی‌متر، دورود ۱۶.۲ میلی‌متر، الشتر ۵.۴ میلی‌متر، نورآباد ۱۳ میلی‌متر و ازنا ۵.۸ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها را در رومشکان ۲۷.۶ میلی‌متر، سراب دوره ۱۲.۲ میلی‌متر، معمولان ۲۰ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲۰.۳ میلی‌متر، «سیلاخور» ۵.۵ میلی‌متر، سپیددشت ۱۵.۶ میلی‌متر، «ریمله» ۱۳.۹ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۴۵.۴ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۱۴.۴ میلی‌متر عنوان کرد.

کد مطلب 6780511

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