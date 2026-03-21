دستگیری ۴ نفر از عوامل مرتبط با اینترنشنال در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه گفت: ۴ نفر از اعضای فعال و مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال به عنوان ستون پنجم دشمن شناسایی و دستگیر شده اند.
وی از مردم خواست موارد مشکوک را از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
زنجان- فرماندهی انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری ۴ نفر از اعضای فعال و مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه گفت: ۴ نفر از اعضای فعال و مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال به عنوان ستون پنجم دشمن شناسایی و دستگیر شده اند.
وی از مردم خواست موارد مشکوک را از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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