استمرار حضور مردم در میادین شهرهای استان ایلام

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:نوروز باستانی و حلول سال نو نماد تحول، رویش و تجلی ارادهی الهی را به پیشگاه ملت شریف، بصیر و تمدنساز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینماییم. شکوهِ حضور حماسی و مؤمنانهی شما مردم آگاه از آغاز جنگ رمضان ، برگ زرین دیگری بر دیوانِ افتخارات و اقتدارِ درونزای این مرز و بوم افزود.
وی بیان کرد: این اهتمامِ هوشمندانه، ترجمانِ راستینِ پیوندِ عمیقِ امت و امامت و نشاندهندهی پویاییِ سرمایهی اجتماعیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
حجتالاسلام چراغی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام در همین راستا افزود:به منظور صیانت از وحدت و امنیت ملی، اجتماعات خونخواهی قائد شهید امت و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام در میادین و خیابان های شهرهای سراسر استان و در مرکز استان ساعت ۲۱شب در میدان آیینی ۲۲ بهمن به مانند شبهای گذشته استمرار و تداوم خواهد داشت.
نظر شما