مسئولان دشتی از تلاش کادر درمان در بیمارستان شهرستان تقدیر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی در نخستین روز سال جدید، عصر شنبه با حضور در بیمارستان زینبیه ضمن تبریک سال نو، از تلاشها و زحمات پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی قدردانی کرد.
فرماندار دشتی در این بازدید با اشاره به نقش مهم کادر درمان در خدمترسانی به مردم اظهار کرد: شما پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در روزهایی که بسیاری از افراد جامعه در کنار خانوادههای خود آغاز سال جدید را جشن میگیرند، با ایثار و از خودگذشتگی در حال ارائه خدمات به جامعه هدف هستید که این تلاشها شایسته قدردانی است.
وی با قدردانی از زحمات شبانهروزی کادر درمان، بر اهمیت تداوم خدمات مطلوب درمانی و توجه به سلامت مردم تأکید کرد.
در این بازدید امام جمعه شهرستان، مشاور استاندار در امور ایثارگران، معاونان فرماندار، بخشدار مرکزی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز حضور داشتند.
بوشهر - فرماندار و جمعی از مسئولان دشتی در آغازین روز سال جدید با حضور در بیمارستان زینبیه از تلاشها و خدمات کادر درمان این مرکز درمانی تقدیر کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی در نخستین روز سال جدید، عصر شنبه با حضور در بیمارستان زینبیه ضمن تبریک سال نو، از تلاشها و زحمات پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی قدردانی کرد.
نظر شما