پرستاران دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه‌شنبه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار با اهدای شاخه گل از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران بیمارستان زینبیه خورموج قدردانی کرد و این روز را به آنان تبریک گفت.

وی ضمن تجلیل از مقام ایثار و فداکاری پرستاران اظهار داشت: نظام سلامت کشور با تکیه بر تخصص، تعهد و روحیه فداکاری نیروهای خدوم خود همواره خدمات ارزشمندی را در عرصه‌های مختلف بهداشتی و درمانی به مردم ایران اسلامی ارائه کرده است که در این میان، نقش پرستاران به عنوان یکی از ارکان اساسی فرآیند درمان بیماران، ممتاز و بی‌بدیل است.

فرماندار دشتی با اشاره به نگاه ارزشمند دولت چهاردهم به حوزه بهداشت و درمان افزود: تمام تلاش مجموعه مدیریتی دولت در شهرستان دشتی تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت برای مردم و حمایت از مجموعه درمان است.