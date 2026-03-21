طاهری:وحدت ملی بزرگترین سلاح کشوراست؛جبران خلأ اجرایی در اقتصادمقاومتی

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی از سوی مقام معظم رهبری، بر وحدت و انسجام مردم به عنوان بزرگترین سرمایه کشور در برابر تهدیدهای خارجی تاکید کرد و گفت: با وجود تصویب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی کامل، متأسفانه پس از پایان سال مربوطه این سند روی زمین ماند و اکنون انتظار می رود دولت و مجلس حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از آن را اجرایی کنند.

وی ، با اشاره به سابقه شعارهای سالیان اخیر، به تبیین اهمیت و چالشهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز مؤلفه های شعار سال جاری پرداخت.

طاهری با اشاره به سالی که اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال تعیین شده بود، اظهار داشت: در آن سال یکی از کارهای ارزشمند، تصویب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که به تأیید و ابلاغ رهبر معظم انقلاب رسید. این سند از جمله اسناد بالادستی کشور در حوزه اقتصاد است.

وی افزود: انصافاً اگر از هر کارشناسی بخواهید برای کشور نسخه بنویسد، خروجی همین سند خواهد بود. متأسفانه پس از پایان آن سال، این سند مهم عملاً روی زمین ماند و کار جدی روی آن انجام نشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که بار دیگر بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده، با توجه به اینکه پیشتر یک سال به صورت مفصل روی این سیاست ها کار شده، انتظار می رود دولت و مجلس بتوانند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از روند این سند جامع را اجرایی کنند. این سند به خوبی مسائل مربوط به درونزایی و برونگرایی و نیز چگونگی مقاوم سازی اقتصاد را به صورت کمی تعریف کرده است.

شعار سال؛ تلفیق اقتصاد مقاومتی، وحدت و امنیت

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار امسال خاطرنشان کرد: امسال دو نکته مهم به شعار سال اضافه شده است؛ یکی بحث وحدت و دیگری مسئله امنیت.

وی بزرگترین سلاح ملت ایران در شرایط کنونی را وحدت و انسجام مردم دانست و گفت: به اعتراف دوست و دشمن، این اتحاد و یکپارچگی مردم در ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل، بزرگترین سرمایه کشور است. اگر این وحدت حفظ شود، کشور با تمام توان به سمت پیروزی پیش خواهد رفت؛ در غیر این صورت سایر داشته ها نیز کارساز نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سایه این وحدت، امنیت نیز تأمین خواهد شد، تأکید کرد: البته در کنار وحدت مردمی، اقتدار نیروهای مسلح نیز نقشی کلیدی دارد. پاسخ های کوبنده ای که از سوی نیروهای مسلح داده می شود، نویدبخش ایجاد امنیتی پایدار و چندقرنی برای جمهوری اسلامی ایران است.

فرمول حل مشکلات در گرو اقتصاد مقاومتی

طاهری با اشاره به فرمول جامع پیشِ رو تصریح کرد: برای جلب رضایت مردم و حل مشکلات، فرمول روشن همان اقتصاد مقاومتی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با عمل به این شعار، گامهای مؤثری در جهت پیشرفت کشور برداشته شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد سال گذشته در حوزه شعار سال گذشته، با توصیف شرایط به وجود آمده گفت: سال گذشته شرایط عجیب و غریبی را پشت سر گذاشتیم. جنگ و مسائل امنیتی پیش آمد که اولویتهای کشور را تغییر داد و باعث شد در حوزه سرمایه گذاری و اجرای شعار آنطور که باید کار چندانی صورت نگیرد.

طاهری افزود: امیدواریم جنگ رمضان، آخرین جنگ تحمیلی به کشور بوده باشد و با اقتدار نیروهای مسلح، وحدت و حضور مردم، و توفیقات الهی، هم شعار سال قبل و هم شعار امسال با قوت بیشتری محقق شوند.