تلاقی هوای سرد سیبری و گرم کویری؛ وزش باد شدید در انتظار استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که همزمان با صبح دوم فروردین ماه جوی پایدار در اقصی نقاط استان سمنان حاکم است اما شاهد وزش باد های شدید خواهیم بود. بادهایی که از تلاقی جبهه هوای سرد سیبری و گرم کویری ایجاد می‌شود.

امروز همچنین شاهد خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان هستیم و کم کم از میزان ابرها هم کاسته خواهد شد. وزش باد به‌ویژه در نواحی مرکزی و شرقی پدیده جوی امروز، یکشنبه دوم فروردین ماه ۱۴۰۵ است.

به مرور طی ساعات آتی از میزان ابرها در استان سمنان کاسته می شود همچنین بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز یکشنبه ۲۱ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده و در کنار جو پایدار، برای مرکز استان وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه کم فشار بارشی و رگبار پراکنده در روزهای ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ و اول فروردین ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به شامگاه شنبه در سمنان ۰.۳ میلیمتر، شاهرود ۰.۸ میلیمتر و در مهدیشهر ۰.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه در این بازه زمانی در بیارجمند ۱.۴ میلیمتر، ایوانکی ۰.۱ میلیمتر، بسطام ۰.۳ میلیمتر، دیزج ۲.۵ میلیمتر ده ملا ۱.۲ میلیمتر و طزره چهار میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی افزود: همچنین در این زمان در دستجرد ۰.۰۱ میلیمتر، دلبر ۰.۵ میلیمتر، رامه بالا ۰.۱ میلیمتر، ایج ۰.۲ میلیمتر، رضوان ۲ میلیمتر، نردین ۳.۵ میلیمتر، میامی ۳.۹ میلیمتر فرومد یک میلیمتر، کوهان ۳.۵، ری اباد ۴.۵ میلیمتر و مهدی اباد ۱.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به پایان شنبه اول فروردین ماه همچنین در جودانه چهار میلیمتر، استربند یک میلیمتر، دیباج ۰.۰۱ میلیمتر، ایستگاه فرودگاه شاهرود ۱.۲ میلیمتر، فرودگاه سمنان ۰.۲ میلیمتر؛ غدیر شهری شاهرود ۰.۵ میلیمتر، سرخه ۰.۱ میلیمتر، کلاته خیج ۰.۰۱ میلیمتر، امیریه ۰.۰۱ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.