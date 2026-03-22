محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر امروز وارد استان خواهد شد، اظهار کرد: این سامانه بارشی تا پایان هفته بهصورت متناوب فعالیت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سامانه بارشی جدید موجب بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نواحی نیز رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعدوبرق میشود، ادامه داد: شدت بارشها امشب، فردا (دوشنبه) و همچنین در روزهای پایانی هفته در بیشتر مناطق استان بهویژه نواحی غربی و جنوبی قابلتوجه خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان افزود: تغییرات دمایی چشمگیری پیشبینی نمیشود و حداقل دما در اکثر نقاط استان همچنان بالای صفر درجه باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما در فامنین به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و امروز صبح نیز کمینه دما در بیشتر شهرستانهای استان یک درجه سانتیگراد ثبت شد، افزود: همچنین دمای هوا در شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین یک تا ۱۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
