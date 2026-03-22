۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

امروز سامانه بارشی جدیدی وارد همدان می‌شود

همدان- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر امروز وارد استان همدان خواهد شد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر امروز وارد استان خواهد شد، اظهار کرد: این سامانه بارشی تا پایان هفته به‌صورت متناوب فعالیت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی جدید موجب بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نواحی نیز رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعدوبرق می‌شود، ادامه داد: شدت بارش‌ها امشب، فردا (دوشنبه) و همچنین در روزهای پایانی هفته در بیشتر مناطق استان به‌ویژه نواحی غربی و جنوبی قابل‌توجه خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان افزود: تغییرات دمایی چشمگیری پیش‌بینی نمی‌شود و حداقل دما در اکثر نقاط استان همچنان بالای صفر درجه باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما در فامنین به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و امروز صبح نیز کمینه دما در بیشتر شهرستان‌های استان یک درجه سانتی‌گراد ثبت شد، افزود: همچنین دمای هوا در شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین یک تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

