۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

آمادگی ستاد اجرایی خدمات سفرآذربایجان غربی برای ارائه خدمات به مسافران

ارومیه - دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی از آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری، عصر شنبا با حضور در دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر در مدرسه هدایت ارومیه، ضمن تبریک اعیاد نوروز و فطر به اعضای ستاد از آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: با توجه به شرایط خاص در کشور، وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های حاضر متناسب با آن مشخص شده و براین اساس مقرر شده است در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برنامه‌ریزی جامع برای آماده‌سازی اماکن تاریخی، مذهبی و تفریحی شهرستان، نظارت بر تاسیسات گردشگری، استقرار راهنمایان مسلط در اماکن باستانی و همچنین برپایی بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دستی برای معرفی فرهنگ، هنر و آداب و رسوم اصیل منطقه به مسافران انجام شود.

وی ادامه داد: در حوزه امداد و نجات هلال احمر هم اعلام آمادگی کامل نیروهای امدادی، جانمایی و استقرار پایگاه‌های ثابت و سیار امداد و نجات جاده‌ای، برپایی خیمه‌های نماز و ایستگاه‌های راهنمای مسافران نوروزی در ورودی‌های شهرستان‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش سوانح ترافیکی و تنظیف اماکن تاریخی و ورودی‌های شهرها برنامه‌ریزی شده است.

تنظیف آثار تاریخی آذربایجان غربی برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از تنظیف آثار تاریخی برای میزبانی شایسته از مسافران در نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

صفری همچنین در جریان بازدید از مسجد جامع ارومیه اظهار کرد: در ایام نوروز بناهای تاریخی استان به جز موزه‌ها آماده میزبانی از مسافران بوده و برای میزبانی شایسته از مسافران، پاکسازی و تنظیف بناهای تاریخی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: طبق مصوبه ستاد اجرایی خدمات سفر استان نیز، هماهنگی‌های لازم با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برای تنظیف و پاک‌سازی محیطی، زیباسازی فضاهای عمومی، مدیریت پسماند و آماده‌سازی روستاهای هدف گردشگری در سطح بخش مرکزی برای میزبانی از گردشگران مورد تاکید قرار گرفته است.

صفری ادامه داد: راهنمایان گردشگری نیز در تعدادی از اماکن تاریخی شاخص استان مستقر شده‌اند که اطلاعات لازم در خصوص این بناها را به مردم ارائه می‌دهند.

