به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور با بیان اینکه تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با برنامه ریزی مناسب در حال اجراست گفت: این سازمان در ایام نوروز تعطیل نیست و در حوزه های مختلف در خدمت مردم شریف استان خواهد بود.

وی افزود: در تعطیلات سال نو و ایام جنگ تحمیلی، جهاد کشاورزی به منظور خدمت رسانی به عموم مردم، تامین امنیت غذایی، نظارت بر بازار کالاهای اساسی، بلایای طبیعی بخش کشاورزی و حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی، کشیک‌های نوروزی نظارتی و عملیاتی تشکیل داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از ۱۴۰ تن مرغ گرم در استان توزیع می شود و تامین و ذخیره سازی مناسب برای نوروز صورت گرفته و در ایام‌ تعطیلات سال نو با پیش بینی حضور مسافرین و مهمانان سهمیه توزیع بیشتر خواهد شد ، بر فعالیت روزانه کشتارگاه ها در ایام تعطیلات نوروز به منظور تامین و توزیع در بازار تاکید کرد.

یکتاپور خاطر نشان کرد: گروه های مشترک بازرسی بازار اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی مردم، به صورت شبانه روزی با تشدید فعالیت‌ها در این ایام در حال رصد و پایش بازار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اعلام آماده باش تیم های حفظ نباتات و مبارزه با آفات گیاهی این سازمان یادآور شد: نیروهای مدیریت حفظ نباتات و مراکز قرنطینه گیاهی به منظور بازدید و بررسی محموله‌های کشاورزی وارداتی و صادراتی در همه ایام فعالیت دارند، همچنین به منظور کنترل و مبارزه با آفت سن غلات مدیران و کارشناسان این سازمان بصورت شبانه روز در قالب کشیک‌های نوروزی آماده خدمات رسانی به کشاورزان و بهره برداران استان می باشند و با حضور در مزارع و باغات نسبت به ردیابی و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی اقدام خواهند کرد.