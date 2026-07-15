به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به تداوم بیش از ۱۷ سال خشکسالی در استان، اظهار کرد: با وجود بهبود نسبی بارندگی‌ها در سال جاری، منابع آب زیرزمینی همچنان نیازمند مراقبت جدی است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، افزود: همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت مصرف آب و حفظ معیشت کشاورزان برنامه‌ریزی و همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر حمایت از کشاورزان واقعی و فعالان این بخش، ادامه داد: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، گسترش روش‌های نوین آبیاری و توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین راهکارهای حفظ منابع آبی و پایداری کشاورزی استان است.

هاشمی با اشاره به لزوم تدوین الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آبی هر منطقه، بیان کرد: تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی باید بر اساس شرایط اقلیمی و توان آبی مناطق مختلف انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت محصولات راهبردی خراسان جنوبی از جمله زرشک، زعفران و عناب، بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد و گفت: با حمایت از سرمایه‌گذاری و همراهی نظام بانکی می‌توان صنایع فرآوری را در استان توسعه داد تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین ساماندهی پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی را ضروری دانست و افزود: منابع این حوزه باید صرف تولید شود و پرداخت تسهیلات با تأیید نهایی جهاد کشاورزی انجام گیرد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.

هاشمی بر مدیریت قطعی برق چاه‌های کشاورزی و اطلاع‌رسانی دقیق زمان‌بندی خاموشی‌ها تأکید کرد و گفت: استفاده از پساب برای تأمین آب صنایع و معادن نیز می‌تواند به کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: آینده کشاورزی استان نیازمند تصمیم‌گیری‌های علمی، همکاری دستگاه‌های اجرایی، مصرف صحیح آب و تداوم جلسات تخصصی است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده، گفت: همه باید در مسیر صیانت از منابع آب و تأمین معیشت مردم مسئولانه عمل کنیم.