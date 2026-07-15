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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

مسیرهای مجموعه گردشگری کوهسار ایمن شد

مسیرهای مجموعه گردشگری کوهسار ایمن شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۵ از تکمیل ۶۰۰ متر دیوار حائل سنگی در مجموعه گردشگری کوهسار با هدف افزایش ایمنی، پیشگیری از ریزش خاک و بهبود مسیرهای دسترسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطلب توجهی، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۵ با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های ایمنی در مجموعه گردشگری کوهسار اظهار داشت: به‌ منظور افزایش رفاه شهروندان، تسهیل تردد و پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از ریزش خاک در دامنه‌ها، احداث دیوار حائل سنگی در بخش‌هایی از این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با تلاش مستمر تیم‌های اجرایی، تاکنون ۶۰۰ متر از دیوارهای حائل سنگی تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و عملیات ایمن‌سازی کامل مسیرها در ادامه این پروژه در حال انجام است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۵ در ادامه تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تثبیت شیب‌ها و افزایش ایمنی محدوده، زمینه تعریض مسیرهای سواره‌رو و پیاده‌راه‌ها را فراهم می‌کند که در نهایت موجب بهبود دسترسی شهروندان و گردشگران به بخش‌های مختلف مجموعه گردشگری کوهسار خواهد شد.

توجهی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات با رعایت ضوابط و اصول فنی و با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و تأمین امنیت گردشگران در حال اجراست و تیم‌های اجرایی تا تکمیل نهایی پروژه در محل حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6888861

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