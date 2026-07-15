به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در بازدید از مراکز خصوصی درمانی شهرستان به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اظهار کرد: تامین سلامت مردم و تلاش برای ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی از اولویت های اصلی دولت وفاق ملی است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه توجه به بهداشت و درمان از اولویت‌های مهم شهرستان است،گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی مردم باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در توزیع اعتبارات امسال کمیته برنامه ریزی شهرستان، به حوزه بهداشت و درمان نگاه و توجه ویژه ای خواهد شد.

در این بازدیدها ، فرماندار گناوه از بخش‌های مختلف درمانگاه‌های ابوریحان و بزرگمهر بازدید و از نزدیک،در جریان وضعیت امکانات، تجهیزات پزشکی و روند ارائه خدمات درمانی به شهروندان قرار گرفت.

اسفندیاری همچنین در گفت‌وگو با مسئولان این مراکز و بیماران ، از نحوه خدمات‌رسانی ، وضعیت تجهیزات و مسائل و نیازهای موجود مطلع شد و بر تداوم حمایت از توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان تأکید کرد.