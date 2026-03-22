عبادی زاده: رزمندگان ایران آسمان رژیم صهیونیستی را در اختیار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده پیش از ظهر یکشنبه در آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۳ شهید جنگ رمضان در بندرعباس، ضمن درود و سلام بر مقام شامخ شهدا، اظهار داشت: ای شهدای عزیز که امروز بر دستان مردم شهیدپرور هرمزگان قرار گرفتهاید، بدانید که خون شما عزت و حیاتی تازه در جامعه ما خواهد دمید و مردمان گرفتار در شبهات را به دامان حقیقت و اسلام بازمیگرداند.
وی با اشاره به فضاسازیهای رسانهای دشمنان، خطاب به قدرتهای استکباری گفت: رئیسجمهور ابله آمریکا این روزها پیام میدهد که نیروی دریایی سپاه و ارتش را از بین برده است، اما این شهدا، این مردم شهیدپرور و نیروهای مسلح قهرمان ما به دنیا پیام میدهند که اگر شما نیروی دریایی ما را از بین بردید، چرا جرئت حضور در خلیج فارس و تنگه هرمز را ندارید و دست دریوزگی به سوی کشورهایی مانند اوکراین دراز کردهاید؟
امام جمعه بندرعباس با تأکید بر قدرت روزافزون رزمندگان اسلام، خاطرنشان کرد: امروز افتخار رزمندگان عزیز ماست که آسمان رژیم صهیونیستی و فلسطین اشغالی در اختیار آنهاست. دیروز و دیشب دیدید که رزمندگان غیور سپاه قهرمان با پهپادها و موشکها، رژیم صهیونیستی را در هم کوبیدند؛ همانگونه که آن خبرنگار صهیونیست با عصبانیت به ملت ایران بدوبیراه میگفت.
آیتالله عبادیزاده با بیان اینکه شهدا روح تازهای در رگهای این امت خواهند دمید، تصریح کرد: امیدواریم فردا و روزهای پیش رو، شاهد انتقام خون شهدا از دشمنان خونآشام باشیم. انشاالله همه ما بتوانیم مسیری را که این عزیزان برای ما ترسیم کردهاند، ادامه دهیم.
