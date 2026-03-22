راهنمای حیاتی اقدامات فوری در مواجهه با ضربه به سر

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که فردی بر اثر سقوط یا اصابت اجسام سخت دچار ضربه شدید به سر می‌شود، ثانیه‌ها تعیین‌کننده هستند و اقدامات صحیح اطرافیان می‌تواند از آسیب‌های جبران‌ناپذیر یا تهدید حیات جلوگیری کند.

در چنین شرایطی، شناخت علائم هشداردهنده از جمله سردرد شدید، تهوع و استفراغ، خونریزی از گوش یا بینی، کبودی دور چشم‌ها، خواب‌آلودگی غیرطبیعی و یا از دست دادن هوشیاری بسیار حیاتی است.

‌در صورت مواجهه با چنین مصدومی، نخستین و مهم‌ترین گام، حفظ خونسردی و اطمینان از ایمنی صحنه برای خود و فرد آسیب‌دیده است. بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید و تا رسیدن کارشناسان، دستورالعمل‌های مراقبتی را به دقت اجرا کنید.

اگر مصدوم هوشیار است، از او بخواهید به هیچ وجه سر و گردن خود را تکان ندهد و اگر بیهوش است، حتماً از روبرو به او نزدیک شوید.

برای پیشگیری از آسیب به ستون فقرات، یک نفر باید پشت سر مصدوم قرار گرفته و با دو دست، سر و گردن او را ثابت نگه دارد. توجه داشته باشید که جابجایی مصدوم تنها در موارد بسیار استثنایی مانند خطر انفجار یا آتش‌سوزی مجاز است.

‌در صورتی که راه هوایی مصدوم توسط جسم خارجی مسدود شده و آن را مشاهده می‌کنید، با احتیاط آن را خارج کنید؛ اما از جستجوی کورکورانه با دست در دهان مصدوم بپرهیزید.

همچنین اگر مصدوم دچار تهوع یا استفراغ شد، باید او را به پهلو بچرخانید، اما دقت کنید که در این حالت سر، گردن و تنه باید به صورت هم‌زمان و در یک راستا چرخیده شوند تا فشار به مهره‌ها وارد نشود.

در نهایت، ضمن کنترل سایر خونریزی‌های ظاهری، تا لحظه رسیدن آمبولانس در کنار مصدوم بمانید و هرگونه تغییر در وضعیت او را فوراً به مرکز فوریت‌های پزشکی اطلاع دهید.