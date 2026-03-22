۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

پیش‌بینی آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در لرستان

پیش‌بینی آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای آسمان لرستان و تقویت فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان، اظهار داشت: بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید در این راستا برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی در اغلب نقاط استان تا اوایل ظهر جمعه، گفت: ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، طغیان رودخانه‌ها، خطر ریزش کوه و... در لرستان پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، همراه‌داشتن تجهیزات زمستانه در محورهای مواصلاتی کوهستانی، آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه راهداری و شهرداری و... تأکید کرد.

