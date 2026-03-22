کشف ۴۰ تن برنج احتکار شده در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان خاش در راستای طرح مقابله با احتکار کالا به ویژه کالاهای اساسی با توجه به شرایط جنگ تحمیلی در کشور و به جهت جلوگیری از کمبود ارزاق عمومی مردم ، با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی از وجود مقادیری برنج احتکاری در انباری واقع در حاشیه شهر مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی های لازم با همراهی کارشناس اداره صمت به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل تعداد ۴۰تن انواع برنج خارجی احتکار شده به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال کشف کردند، در این راستا یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی، واحد متخلف پلمپ شد.

وی خاطر نشان کرد: پلیس با جدیت و اقتدار با افرادی که با اقدامات سوداگرانه خود باعث ایجاد اختلال در روند زندگی مردم شوند، برخورد و لازم است شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.‌