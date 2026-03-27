خاش پیشرو در صنعت پرورش مرغ گوشتی سیستان و بلوچستان

مجتبی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ مورد جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری شهرستان خاش انجام شده و در مجموع بیش از چهار میلیون قطعه جوجه برای پرورش و تولید گوشت سفید وارد سالن‌های مرغداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش افزود: این میزان جوجه‌ریزی معادل حدود ۱۴.۵ درصد از کل جوجه‌ریزی انجام شده در سطح استان سیستان و بلوچستان است که نشان‌دهنده نقش مهم خاش در تامین گوشت مرغ استان است.

وی بیان کرد: با حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، همکاری دستگاه‌های ذیربط و همراهی فرمانداری شهرستان، در سال‌های اخیر تعداد واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی در خاش بیش از دو برابر افزایش یافته است.

خاشی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۹ واحد فعال مرغداری در این شهرستان وارد چرخه تولید شده‌اند که زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی گفت: در صورت همراهی دستگاه‌های متولی برای تامین آب مورد نیاز طرح‌های مرغداری و با توجه به شناسایی سرمایه‌گذاران و متقاضیان علاقه‌مند به پرورش طیور، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعداد این واحدهای تولیدی به بیش از ۱۰۰ واحد برسد.

مدیر جهاد کشاورزی خاش با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید در این شهرستان افزود: نخستین کارخانه تولید جوجه یک‌روزه استان با ظرفیت تولید یک میلیون قطعه در هر دوره در خاش آماده افتتاح است.

خاشی همچنین از مزرعه پرورش مرغ مادر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و طرح احداث کارخانه خوراک طیور به عنوان دیگر طرح‌های شاخص بخش کشاورزی این شهرستان نام برد.

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم بیش از ۹۵ درصد طرح‌های تولیدی بخش کشاورزی خاش از جمله گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، اجرای آن‌ها توسط سرمایه‌گذاران دارای توان مالی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی است که با شناسایی، دعوت و برگزاری نشست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش محقق شده است.