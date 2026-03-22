بیانیه تحلیلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص پیام رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه تحلیلی-راهبردی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص اولین پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌ سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) منتشر شد.

متن بیانیه تحلیلی - راهبردی به شرح زیر است:

۱)اولین پیام نوروزی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ‌ظلّه‌العالی) که با تاسی به سیره امامین انقلاب انجام و در آستانه سال ۱۴۰۵ و در بستر تقارن عید سعید فطر و عید باستانی نوروز صادر شد، سندی استراتژیک و نقشه‌ راهی جامع برای عبور مطمئن نظام جمهوری اسلامی ایران از شرایط سخت کشور و پیچیدگی‌های کنونی و نیل به افق‌های ترسیم‌شده انقلاب اسلامی است. این پیام، با ادبیاتی حکیمانه و مبتنی بر درک استراتژیک و واقع‌نگری ژئوپلیتیک، ضمن تحلیل رویدادها و رخدادهای سال ۱۴۰۴، محورهای کلانی را برای سال پیش‌رو تبیین می‌نماید که در کانون آن، مفهوم «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» قرار دارد.

۲) رهبر معظم انقلاب با واکاوی سال ۱۴۰۴، آن را سال مواجهه با سه جنگ و کودتای تحمیلی نظامی-امنیتی خوانده‌اند: جنگ خردادماه (تهاجم صهیونیستی)، کودتای دیماه (تحریکات داخلی تروریستی با پشتیبانی خارجی آمریکایی صهیونی) و جنگ جاری (ترور شخصیت‌های محوری نظام و مردم). تحلیل ایشان از این سه مرحله، مبتنی بر آشکارسازی نادانی های دشمن و شناسایی «خطای محاسباتی دشمن» است. دشمن با توهم تأثیرپذیری جامعه ایران از فشارهای اقتصادی و امنیتی و بیرونی، در هر سه مرحله با «هوشیاری عمیق» و «ایستادگی » ملت مواجه شد. ایشان مقاومت را «حماسه عظیم» مردمی می‌دانند که در قالب «خط دفاعی به وسعت کشور» و «سنگرهائی به تعداد میادین و محلات» متجلی شد. نقطه عزیمت دشمن در جنگ سوم، ایجاد «ترس و یأس» از طریق حذف فیزیکی رأس نظام بود. اما پاسخ ملت، «صیام را با جهاد توأم کردن» و نمایش انسجامی بی‌سابقه بود که به «شکستگی» در صفوف دشمن انجامید. تأکید بر اینکه «خط مقدم ایران خیلی بزرگتر از ذهنیت حقیر و کوچک او است» نشان‌دهنده عبور از تعریف صرفاً جغرافیایی-نظامی از امنیت به سوی تعریفی همه‌جانبه و مبتنی بر عمق راهبردی ملت است.

۳) نام‌گذاری سل ۱۴۰۵ به «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» حاوی یک پیام بلندمدت و معادله ای راهبردی حیاتی است. در این معادله، اقتصاد مقاومتی به عنوان متغیر وابسته اصلی، در گرو دو متغیر مستقل کلیدی یعنی وحدت ملی و امنیت ملی تعریف می‌شود. این نام‌گذاری چند دلالت عمیق دارد: با عبور از بحران‌های امنیتی حاد، تمرکز از «دفاع» صرف به «پیشروی» در عرصه اقتصاد معطوف می‌شود. اقتصاد مقاومتی در اینجا «دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی دشمن» تلقی می‌گردد. تأکید بر «وحدت عجیب» ایجادشده با وجود تفاوت‌های خاستگاهی، آن را به «نعمتی خاص» و رحمت الهی تعبیر کرده‌اند. حفظ این وحدت، شرط لازم برای هرگونه پیشرفت اقتصادی است. هشدار صریح به رسانه‌های داخلی برای خودداری از پرداختن به نقاط ضعف به منظور خدشه‌ناپذیر کردن این بستر، مؤید این اهمیت است. امنیت فضایی است که در سایه آن، تولید و معیشت می‌تواند شکوفا شود. تجربه سه جنگ اخیر، لزوم تداوم هوشیاری امنیتی را حتی در هنگام تمرکز بر اقتصاد، گوشزد می‌کند.

۴) بخش جذاب این پیام، اشارات ایشان به شنیدن بی‌واسطه صدای مردم است.رهبری در این پیام، الگویی از حکمرانی مبتنی بر «شنیدن» و «یادگیری» از مردم را به نمایش گذاشته‌اند. اشاره به سفرهای ناشناس در تاکسی‌های تهران و گوش‌فرادادن به دغدغه‌های اقتصادی مردم، نمادی از «حکمت عملی» و دوری از برج عاج‌نشینی است. این رویکرد چند نتیجه راهبردی دارد: ایشان از «تلاشی» خبر می‌دهند که منجر به تدوین نسخه‌ای جامع‌الاطراف برای مشکلات اقتصادی شده است. این نشان می‌دهد تصمیم‌سازی آتی، ریشه در فهم میدانی از مشکلات و با مشارکت نخبگان (کارشناسی‌شده) خواهد داشت. حضور بی‌آلایش مسئولان در میان مردم در ایام بحران، توسط ایشان امری «مستحسن» و تقویت‌کننده انسجام دانسته شده است. این، الگویی برای تعامل مستقیم و بی‌واسطه بدنه حکمرانی با جامعه است. محور قرار دادن «تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم» به‌وضوح نشان می‌دهد که گفتمان غالب ، گفتمان معیشت‌محور و عدالت‌بنیان خواهد بود.

۵) بخش پایانی پیام، بر سیاست خارجی فعال و مبتنی بر عمق راهبردی همسایگی تأکید دارد. نگاه به همسایگان، فراتر از روابط دیپلماتیک متعارف و بر اساس اشتراکات تمدنی (اسلام)، فرهنگی (قومیت و زبان)، جغرافیایی و راهبردی (مقابله با استکبار) است. چند نکته کلیدی در این بخش قابل استخراج است: تأکید ویژه بر «همسایگان شرقی» و ابراز علاقه خاص به پاکستان و دعوت از افغانستان و پاکستان برای بهبود روابط، نشان از اولویت‌دهی به محور شرقی در معماری جدید روابط منطقه‌ای دارد.

۶) پیام نوروزی رهبر انقلاب، سندی است که سال ۱۴۰۵ را سال «تحول درونی بر پایه انسجام» و «پیشروی اقتصادی بر بستر امنیت» ترسیم می‌کند. محوریت اقتصاد مقاومتی، نه به معنای غفلت از امنیت، که به معنای انتقال میدان نبرد اصلی به عرصه‌ای است که دشمن بیشترین فشار خود را اعمال کرده است. موفقیت در این میدان، منوط به حفظ و تقویت «وحدت عجیب» ایجادشده و هوشیاری در برابر تهدیدات امنیتی نوین (از جمله جنگ رسانه‌ای و حیله‌های تفرقه‌افکنانه) است. رهبری با ترسیم این نقشه راه، وظیفه نخبگان، مدیران و آحاد ملت را مشخص می‌سازد: تبدیل «نسخه علاجی کارساز» به برنامه‌ای عملیاتی با «همکاری همه آحاد ملت»، پاسداری از وحدت ملی به عنوان سرمایه‌ای الهی و تعامل هوشمندانه با محیط بین‌الملل به ویژه همسایگان. سال ۱۴۰۵، اگر با درک این مفاهیم راهبردی و عزمی جهادی در اجرا همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی و تعمیق اقتدار ملی در سایه وحدت و امنیت باشد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی