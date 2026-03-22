بقاع متبرکه آماده میزبانی از مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل با اشاره به آمادگی کامل بقاع متبرکه برای پذیرایی از مسافران نوروزی گفت: پس از حوادث سخت و سرنوشت‌ساز سال ۱۴۰۴ که عیار درخشان ملت ایران را به جهانیان نشان داد، اکنون آستان مقدس امامزادگان به عنوان پناهگاه‌های معنوی، آماده میزبانی از مردمی هستند که با سربلندی از میان جنگ و فتنه عبور کرده‌اند.

‌وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های اسکان، رفاهی و بهداشتی بقاع متبرکه در مسیرهای اصلی و فرعی کشور فعال شده و خادمان به صورت تمام‌قد آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند، عنوان کرد: این طرح با هدف ایجاد فضای نشاط معنوی در لحظه تحویل سال و ایام نوروز، در بیش از ۲ هزار بقعه متبرکه اجرا می‌شود. برپایی خیمه‌های معرفت، ایستگاه‌های پاسخگویی به شبهات و فضای ویژه سرگرمی کودکان از بخش‌های اصلی این طرح است.

سخنگوی سازمان اوقاف اظهار کرد: با توجه به انتخاب مقتدرانه آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۴، ویژه‌برنامه‌های تبیینی برای بیعت با ولایت در تمامی بقاع شاخص و محوری برگزار می‌شود تا پیوند عمیق مردم و رهبری بار دیگر تجلی یابد.

حجت الاسلام عادل گفت: با توجه به شرایط جوی و احتمال عدم تامین اسکان برای زائران، شبستان‌های امامزادگان و زائرسراها تجهیز شده‌اند تا در صورت نیاز، بهترین خدمات اسکان را به خانواده‌ها ارائه دهند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران در سالی که گذشت از آزمون‌های بزرگی چون جنگ ۱۲ روزه و فتنه‌های داخلی پیروز بیرون آمد؛ لذا وظیفه ماست که تمام توان خود را برای فراهم کردن فضایی آرام و معنوی در آغاز سال نو به کار بگیریم تا مردم عزیز با آرامش کامل به زیارت و سیاحت بپردازند.