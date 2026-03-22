۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

پاسخ انگلیس به ترامپ: وارد جنگ با ایران نمی‌شویم

وزیر مسکن انگلیس با تأکید بر آمادگی این کشور برای همکاری با متحدانش تا رفع تنش‌ها در خاورمیانه، گفت که ترامپ فقط می تواند از طرف خودش سخن بگوید و انگلیس وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر مسکن دولت انگلیس تأکید کرد که ترامپ فقط می تواند از طرف خودش سخن بگوید و انگلیس وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، «استیو رید» وزیر مسکن انگلیس، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز توسط تهران ظرف ۴۸ ساعت آینده، نیروگاه های برق ایران را هدف قرار خواهد داد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ می‌تواند از طرف خودش صحبت کند».

وی افزود: انگلیس وارد این جنگ نخواهد شد و تنها از منافع خودش حفاظت خواهد کرد.

در بخش دیگری از پیام این وزیر انگلیسی آمده است که لندن به همکاری با متحدان تا رفع تنش‌ها در خاورمیانه ادامه خواهد داد.

    IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۲
      بی نهایت سپاسگزاریم از شعور و درک جنابعالی از بابت نسل کشی که دخالت و شرکت نمی‌کنید حق علیه باطل را متوجه اید ممنون ممنون

