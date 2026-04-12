به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی روز یکشنبه در جریان بازدید از مراکز آسیبدیده در حوادث اخیر رمضان مهاباد اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ساختمان هلالاحمر مهاباد تخریب شده و این ساختمان اکنون غیرقابل استفاده است.
وی افزود: شرکت بیمه در حال بررسی و برآورد خسارت بوده و به محض تکمیل روند ارزیابی و تخریب کامل بخشهای آسیبدیده، عملیات احداث مجدد ساختمان آغاز خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با بیان اینکه با وجود تخریب بخش عمده ساختمان، تیمهای عملیاتی این جمعیت در آمادهباش کامل هستند، گفت: هیچ اختلالی در ارائه خدمات امدادی و عملیاتی به شهروندان ایجاد نشده است.
محبوبی خاطرنشان کرد: داروخانه هلالاحمر نیز همچنان فعال است و داروهای کمیاب در شهرستان تأمین شده و از این جهت نگرانی برای مردم وجود ندارد.
ماه گذشته و در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی ساختمان جمعیت هلال احمر و سینما تربیت مهاباد دچار خسارت جدی شد.
