  استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

عملیات احداث مجدد هلال‌احمر مهاباد پس از تکمیل ارزیابی‌ها شروع می‌شود

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: ارزیابی میزان خسارت وارد شده به ساختمان هلال‌احمر شهرستان در دستور کار قرار گرفته و این روند با هدف آغاز بازسازی مجدد انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی روز یکشنبه در جریان بازدید از مراکز آسیب‌دیده در حوادث اخیر رمضان مهاباد اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ساختمان هلال‌احمر مهاباد تخریب شده و این ساختمان اکنون غیرقابل استفاده است.

وی افزود: شرکت بیمه در حال بررسی و برآورد خسارت بوده و به محض تکمیل روند ارزیابی و تخریب کامل بخش‌های آسیب‌دیده، عملیات احداث مجدد ساختمان آغاز خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه با وجود تخریب بخش عمده ساختمان، تیم‌های عملیاتی این جمعیت در آماده‌باش کامل هستند، گفت: هیچ اختلالی در ارائه خدمات امدادی و عملیاتی به شهروندان ایجاد نشده است.

محبوبی خاطرنشان کرد: داروخانه هلال‌احمر نیز همچنان فعال است و داروهای کمیاب در شهرستان تأمین شده و از این جهت نگرانی برای مردم وجود ندارد.

ماه گذشته و در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی ساختمان جمعیت هلال احمر و سینما تربیت مهاباد دچار خسارت جدی شد.

کد مطلب 6799247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها