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۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

مازندران در زمره استان‌های پیشرو در مشارکت‌های اجتماعی قرار دارد

مازندران در زمره استان‌های پیشرو در مشارکت‌های اجتماعی قرار دارد

بابل -:مشاور رئیس سازمان بهزیستی گفت: استان مازندران با مشارکت بیش از ۵۷ هزار داوطلب در زمره استان‌های پیشرو در مشارکت‌های اجتماعی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی بابل اظهار کرد: استان مازندران با مشارکت بیش از ۵۷ هزار داوطلب در قالب طرح «سلام محله» و فعالیت در ۱۳ حوزه مختلف، از استان‌های شاخص کشور در زمینه مشارکت‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

اسدی با اشاره به گستردگی خدمات سازمان بهزیستی در کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار توانخواه تحت پوشش این سازمان قرار دارند و از خدمات حمایتی و توانبخشی بهره‌مند هستند.

وی همچنین با بیان اینکه حدود ۷ هزار مشاور در شرایط کنونی با بهزیستی همکاری دارند، گفت: این مشاوران در ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای به گروه‌های هدف نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

در ادامه، مدیرکل بهزیستی مازندران از افزایش مشارکت‌های مردمی در این استان خبر داد و اظهار کرد: میزان پرداخت فطریه نسبت به سال گذشته رشد داشته و در قالب طرح «ایران همدل» نیز ۲۲۰ جهیزیه و ۲۲ واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند تأمین شده است.

رقیه رحمانی تأکید کرد: گسترش همراهی مردم با برنامه‌های حمایتی بهزیستی، زمینه ارتقای خدمات و بهبود شرایط زندگی جامعه هدف را فراهم می‌کند.

همچنین نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: مجلس در راستای حمایت از اقشار محروم، پشتیبانی از برنامه‌های این سازمان را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6781305

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