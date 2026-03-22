به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی بابل اظهار کرد: استان مازندران با مشارکت بیش از ۵۷ هزار داوطلب در قالب طرح «سلام محله» و فعالیت در ۱۳ حوزه مختلف، از استان‌های شاخص کشور در زمینه مشارکت‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

اسدی با اشاره به گستردگی خدمات سازمان بهزیستی در کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار توانخواه تحت پوشش این سازمان قرار دارند و از خدمات حمایتی و توانبخشی بهره‌مند هستند.

وی همچنین با بیان اینکه حدود ۷ هزار مشاور در شرایط کنونی با بهزیستی همکاری دارند، گفت: این مشاوران در ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای به گروه‌های هدف نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

در ادامه، مدیرکل بهزیستی مازندران از افزایش مشارکت‌های مردمی در این استان خبر داد و اظهار کرد: میزان پرداخت فطریه نسبت به سال گذشته رشد داشته و در قالب طرح «ایران همدل» نیز ۲۲۰ جهیزیه و ۲۲ واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند تأمین شده است.

رقیه رحمانی تأکید کرد: گسترش همراهی مردم با برنامه‌های حمایتی بهزیستی، زمینه ارتقای خدمات و بهبود شرایط زندگی جامعه هدف را فراهم می‌کند.

همچنین نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: مجلس در راستای حمایت از اقشار محروم، پشتیبانی از برنامه‌های این سازمان را با جدیت دنبال می‌کند.