به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی بابل اظهار کرد: استان مازندران با مشارکت بیش از ۵۷ هزار داوطلب در قالب طرح «سلام محله» و فعالیت در ۱۳ حوزه مختلف، از استانهای شاخص کشور در زمینه مشارکتهای اجتماعی محسوب میشود.
اسدی با اشاره به گستردگی خدمات سازمان بهزیستی در کشور افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار توانخواه تحت پوشش این سازمان قرار دارند و از خدمات حمایتی و توانبخشی بهرهمند هستند.
وی همچنین با بیان اینکه حدود ۷ هزار مشاور در شرایط کنونی با بهزیستی همکاری دارند، گفت: این مشاوران در ارائه خدمات روانشناختی و مشاورهای به گروههای هدف نقش مؤثری ایفا میکنند.
در ادامه، مدیرکل بهزیستی مازندران از افزایش مشارکتهای مردمی در این استان خبر داد و اظهار کرد: میزان پرداخت فطریه نسبت به سال گذشته رشد داشته و در قالب طرح «ایران همدل» نیز ۲۲۰ جهیزیه و ۲۲ واحد مسکونی برای خانوادههای نیازمند تأمین شده است.
رقیه رحمانی تأکید کرد: گسترش همراهی مردم با برنامههای حمایتی بهزیستی، زمینه ارتقای خدمات و بهبود شرایط زندگی جامعه هدف را فراهم میکند.
همچنین نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: مجلس در راستای حمایت از اقشار محروم، پشتیبانی از برنامههای این سازمان را با جدیت دنبال میکند.
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