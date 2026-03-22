  1. استانها
  2. ایلام
۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

تداوم بارش‌ها در ایلام تا ۷ فروردین؛هشدار زرد برقرار است

ایلام - مدیرکل بحران استان ایلام از تداوم بارش‌ها در ایلام تا ۷ فروردین خبر داد.

محمدعلی پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره یک از سوی مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور خبر داد.

پاکدل نژاد اظهار کرد: بر اساس این هشدار، تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور پیش‌بینی شده که می‌تواند موجب اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی شود.

وی افزود: بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، کولاک برف در مناطق برف‌گیر و همچنین احتمال وقوع بهمن و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی از دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به اینکه این هشدار برای سراسر کشور صادر شده است، گفت: زمان احتمالی وقوع این مخاطرات از سوم تا هفتم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و از مدیران کل مدیریت بحران استان‌ها خواسته شده اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی لازم را در دستور کار قرار دهند.

کد خبر 6781399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها