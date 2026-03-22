کارشناس عراقی: تهدید ترامپ به حمله به منابع انرژی ایران «حماقت» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالکریم خلف»، کارشناس امنیتی عراقی، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای بازگشایی تنگه هرمز و تهدید به بمباران تأسیسات انرژی ایران را سخنی «غیرمدبرانه و ناشی از حماقت» دانست.

این سرلشکر بازنشسته عراقی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العهد عراق، این تهدید را با تهدیدهای پیشین ترامپ علیه حماس مقایسه کرد که به گفته او، بدون تحقق باقی ماندند.

خلف با اشاره به گستردگی و پراکندگی نیروگاه‌ها و منابع انرژی در سراسر ایران، امکان هدف قرار دادن مؤثر این تأسیسات را بعید دانست.