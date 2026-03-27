مدودف: جنگ آمریکا علیه ایران یک اشتباه راهبردی بزرگ بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: حل مسالمت آمیز درگیری در غرب آسیا در آینده نزدیک ممکن نیست.

وی تصریح کرد: اقدامات آمریکا در ایران یک اشتباه راهبردی بزرگ بود و تاوان آن را خواهد داد. این منطقه می‌تواند برای قرن‌ها به کانون بی‌ثباتی تبدیل شود.

رئیس شورای امنیت روسیه تصریح کرد: آمریکا در درگیری با ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس را متقاعد کرده است که فقط از خود و اسرائیل دفاع می‌کند.

مدودف درباره اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی نیز گفت: عملیات زمینی آمریکا در ایران منجر به وضعیت دشواری برای آمریکا خواهد شد؛ تهران بارها اعلام کرده است که در این صورت دست‌هایش برای انجام هر اقدامی باز خواهد بود.

وی افزود: عملیات زمینی می‌تواند همان عواقبی را برای آمریکا داشته باشد که جنگ ویتنام داشت؛ جنگی که آمریکا نتوانست راه آبرومندانه‌ای برای خروج از آن پیدا کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.