به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عاصم آبادی از ارزیابی خسارت حدود ۸۹۰ دستگاه خودرو آسیبدیده در حوادث اخیر خبر داد و گفت: در مجموع ۹۴۰ فقره خسارت در شهرستانهای مختلف استان اعلام شده که بخش عمده آن کارشناسی و تعیین خسارت شده است.
وی اظهار کرد: شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمهای کشور در راستای انجام مسئولیتهای ملی و اجتماعی خود و با استفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود، ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده در حوادث اخیر را بر عهده گرفته است.
وی افزود: این اقدام با هدف حمایت از زیاندیدگان، حفظ آرامش و جلب رضایت مردم در شهرستانهای مختلف استان انجام شده است.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام با اشاره به آمار خسارتهای اعلامشده در شهرستانهای مختلف گفت: در شهرستان ایلام حدود ۳۰۰ فقره خسارت اعلام شده که از این تعداد حدود ۲۸۵ مورد ارزیابی و کارشناسی و مبالغ خسارت آنها قطعی شده است.
عاصمآبادی ادامه داد: در شهرستان آبدانان نیز ۲۰۰ فقره خسارت اعلام شده که بیش از ۹۵ درصد آن کارشناسی شده است.
وی تصریح کرد: در شهرستان ایوان نیز ۱۰۰ فقره خسارت اعلام شده که بیش از ۹۵ درصد آنها کارشناسی و مبلغ خسارت با زیاندیدگان به توافق رسیده است.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام افزود: در شهرستان لومار نیز ۹۰ فقره خسارت اعلام شده که کارشناسی تمامی خودروهای آسیبدیده به صورت کامل انجام گرفته است.
عاصمآبادی گفت: در شهرستان سرابله نیز ۱۰۰ فقره خسارت اعلام شده که طی دو روز کاری و به صورت تماموقت امور کارشناسی آنها انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان درهشهر نیز ۸۵ فقره خسارت اعلام شده که کارشناسی آنها در حال انجام است.
مدیرکل بیمه ایران استان ایلام ادامه داد: در شهرستانهای مهران و دهلران نیز در مجموع ۶۰ فقره خسارت اعلام شده که حدود ۴۰ مورد آن ارزیابی و کارشناسی قطعی شده و مابقی در دست اقدام است.
عاصمآبادی گفت: در مجموع از ۹۴۰ فقره خسارت اعلامشده در سطح استان ایلام، تاکنون حدود ۸۹۰ فقره مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته است.
