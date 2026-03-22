۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

ارزیابی خسارت ۸۹۰ خودروی آسیب‌دیده در استان ایلام توسط بیمه

ارزیابی خسارت ۸۹۰ خودروی آسیب‌دیده در استان ایلام توسط بیمه

ایلام - نماینده بیمه در استان ایلام از ارزیابی خسارت حدود ۸۹۰ خودروی آسیب‌دیده در استان ایلام توسط بیمه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عاصم آبادی از ارزیابی خسارت حدود ۸۹۰ دستگاه خودرو آسیب‌دیده در حوادث اخیر خبر داد و گفت: در مجموع ۹۴۰ فقره خسارت در شهرستان‌های مختلف استان اعلام شده که بخش عمده آن کارشناسی و تعیین خسارت شده است.

وی اظهار کرد: شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور در راستای انجام مسئولیت‌های ملی و اجتماعی خود و با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در حوادث اخیر را بر عهده گرفته است.

وی افزود: این اقدام با هدف حمایت از زیان‌دیدگان، حفظ آرامش و جلب رضایت مردم در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.

مدیرکل بیمه ایران استان ایلام با اشاره به آمار خسارت‌های اعلام‌شده در شهرستان‌های مختلف گفت: در شهرستان ایلام حدود ۳۰۰ فقره خسارت اعلام شده که از این تعداد حدود ۲۸۵ مورد ارزیابی و کارشناسی و مبالغ خسارت آنها قطعی شده است.

عاصم‌آبادی ادامه داد: در شهرستان آبدانان نیز ۲۰۰ فقره خسارت اعلام شده که بیش از ۹۵ درصد آن کارشناسی شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان ایوان نیز ۱۰۰ فقره خسارت اعلام شده که بیش از ۹۵ درصد آنها کارشناسی و مبلغ خسارت با زیان‌دیدگان به توافق رسیده است.

مدیرکل بیمه ایران استان ایلام افزود: در شهرستان لومار نیز ۹۰ فقره خسارت اعلام شده که کارشناسی تمامی خودروهای آسیب‌دیده به صورت کامل انجام گرفته است.

عاصم‌آبادی گفت: در شهرستان سرابله نیز ۱۰۰ فقره خسارت اعلام شده که طی دو روز کاری و به صورت تمام‌وقت امور کارشناسی آنها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان دره‌شهر نیز ۸۵ فقره خسارت اعلام شده که کارشناسی آنها در حال انجام است.

مدیرکل بیمه ایران استان ایلام ادامه داد: در شهرستان‌های مهران و دهلران نیز در مجموع ۶۰ فقره خسارت اعلام شده که حدود ۴۰ مورد آن ارزیابی و کارشناسی قطعی شده و مابقی در دست اقدام است.

عاصم‌آبادی گفت: در مجموع از ۹۴۰ فقره خسارت اعلام‌شده در سطح استان ایلام، تاکنون حدود ۸۹۰ فقره مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته است.

