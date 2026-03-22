۳ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۰

پذیرش ۴۰۹ مسافر نوروزی در ستادهای اسکان فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از پذیرش ۴۰۹ مسافر در ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان این استان تا پایان روز دوم فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه موقت اسکان نوروزی ۱۴۰۵ استان، اظهار کرد: از آغاز طرح اسکان تا پایان دوم فروردین‌ماه، تعداد ۸۷ خانوار شامل ۴۰۹ نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش و اسکان داده شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ظرفیت‌های فراهم شده برای میهمانان نوروزی افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب و بسترسازی برای رفاه فرهنگیان، ۱۱۵۰ مدرسه در سطح استان برای میزبانی از مسافران آماده‌سازی شده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های اقامتی و وضعیت پذیرش‌ها، بیان کرد: مجموعاً ۳۴۲۰ اتاق در قالب‌های مختلف حضوری و مجازی و با در نظر گرفتن الزامات و شرایط ویژه، برای اسکان مسافران مهیا شده است که تا این لحظه، ۸۷ اتاق به خانوارها اختصاص یافته است.

رضایی در پایان بر آمادگی کامل ستادهای اسکان ا نوروزی فرهنگیان در سطح شهرستانها و مناطق ستان برای خدمت‌رسانی به مسافران و فرهنگیان عزیز تا پایان تعطیلات نوروزی تأکید کرد.

