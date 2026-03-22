پذیرش ۴۰۹ مسافر نوروزی در ستادهای اسکان فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه موقت اسکان نوروزی ۱۴۰۵ استان، اظهار کرد: از آغاز طرح اسکان تا پایان دوم فروردین‌ماه، تعداد ۸۷ خانوار شامل ۴۰۹ نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش و اسکان داده شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ظرفیت‌های فراهم شده برای میهمانان نوروزی افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب و بسترسازی برای رفاه فرهنگیان، ۱۱۵۰ مدرسه در سطح استان برای میزبانی از مسافران آماده‌سازی شده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های اقامتی و وضعیت پذیرش‌ها، بیان کرد: مجموعاً ۳۴۲۰ اتاق در قالب‌های مختلف حضوری و مجازی و با در نظر گرفتن الزامات و شرایط ویژه، برای اسکان مسافران مهیا شده است که تا این لحظه، ۸۷ اتاق به خانوارها اختصاص یافته است.

رضایی در پایان بر آمادگی کامل ستادهای اسکان ا نوروزی فرهنگیان در سطح شهرستانها و مناطق ستان برای خدمت‌رسانی به مسافران و فرهنگیان عزیز تا پایان تعطیلات نوروزی تأکید کرد.