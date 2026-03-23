به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، بیش از ۱۰۰ پمپ‌بنزین در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا با کمبود گازوئیل مواجه شده‌اند و ۳۵ جایگاه نیز در میانه بحران فزاینده سوخت، به‌طور کامل از دسترسی به هرگونه سوخت محروم هستند.

کریس بوئن، وزیر انرژی استرالیا، روز گذشته مدعی شد که سطح ذخایر سوخت این کشور همچنان در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و ذخایر راهبردی می‌تواند نیاز مصرفی را تا ۳۸ روز برای بنزین و ۳۰ روز برای گازوئیل و سوخت جت تأمین کند.

وی افزود: دولت استرالیا به‌منظور مدیریت بازار و مهار تبعات کمبود سوخت، اقدام به آزادسازی تا ۲۰ درصد از ذخایر راهبردی گازوئیل کرده و همزمان، به‌صورت موقت استانداردهای کیفی سوخت را تعدیل کرده است تا امکان عرضه سوخت با میزان گوگرد بالاتر فراهم شده و حجم سوخت قابل عرضه افزایش یابد.