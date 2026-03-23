به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های جوی ارائه شده توسط اداره کل هواشناسی قم، از روز سه‌شنبه، ۴ فروردین ماه ۱۴۰۵، فعالیت سامانه بارشی در استان آغاز خواهد شد و این وضعیت تا اواخر وقت روز جمعه، ۷ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

این سامانه بارشی که با هشدار سطح زرد همراه است، طیف وسیعی از مخاطرات جوی را برای سراسر استان قم به همراه خواهد داشت.

نوع مخاطرات پیش‌بینی شده شامل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید است که انتظار می‌رود در برخی مناطق مستعد، منجر به پدیده خیزش گرد و خاک شود.

علاوه بر این، بارش رگباری باران نیز در ساعات مختلف پیش‌بینی شده است که احتمال وقوع رعد و برق نیز در این شرایط دور از انتظار نیست.

این مخاطرات، تمامی مناطق استان قم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، به صورت مستمر در طول روزهای سه‌شنبه تا جمعه در سطح استان قم احساس خواهد شد.

به ویژه در روز چهارشنبه، بارش باران احتمالاً به صورت رگباری خواهد بود و رعد و برق نیز در این روز دور از تصور نیست.

انتظار می‌رود با فعالیت این سامانه، شاهد بهبود وضعیت بارش‌ها در سطح استان باشیم.