شاهد برخوردهای سلیقه ای در ارتباطات رسانه ای مازندران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه شاهد برخورد های سلیقه ای در ارتباطات رسانه ای در مازندران هستیم که از معاون سیاسی استاندار مازندران درخواست داریم در نامه ای به مدیران کل و فرمانداران بر ارتباط رسانه ای موثر تاکید شود.

شیخی اظهار داشت: از آنجایی که معاون سیاسی استاندار مازندان خود از فعالیت حوزه رسانه می باشد انتظار است نسبت به بهبود وضعیت ارتباطات رسانه ای ادارات کل و فرمانداران تصمیم گیری جدی داشته باشد.

وی بیان داشت: متاسفانه اکنون در شهرستان ها شاهد هستیم که فرمانداران برای جلسات مختلف، حضور مسئولان استانی و حتی ملی از رسانه ها دعوت نمی کنند و به تیتر خبر و عکس روابط عمومی فرمانداری بسنده می کنند که اصلا شایسته استانی مانند مازندران که تعداد زیادی رسانه دارد نیست و این رویه باید اصلاح شود.

شیخی اظهار داشت: در حوزه ادارات کل نیز همین رویه برقرار است و متاسفانه مدیران کل در برنامه ها، بازدید ها و حضور مدیران ملی از خبرنگاران برای پوشش خبری دعوت نمی کنند و با یک ادبیات واحد خبر از سوی روابط عمومی برای رسانه ها ارسال می شود.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران بیان داشت: استان مازندران یکی از استانهای دارای ظرفیت بالا در حوزه رسانه است و از خبرنگاران توانمند در بخش های تولید محتوی برخوردار بوده که متاسفانه ادارات کل و فرمانداری ها از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی کنند.

وی بیان داشت: از معاون سیاسی استاندار درخواست داریم در بخش ارتباط رسانه ای فرمانداران و مدیران کل ورود و تاکید شد از طرفیت بزرگ رسانه ای استان مازندران به خوبی استفاده شود زیرا در همین چند روز ابتدای سال برنامه های مختلفی در سطح ادارات کل و فرمانداری ها برگزار گردید که از حضور رسانه ها جهت اطلاع رسانی دعوت نشده است.