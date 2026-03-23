۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

شاهد برخوردهای سلیقه ای در ارتباطات رسانه ای مازندران هستیم

شاهد برخوردهای سلیقه ای در ارتباطات رسانه ای مازندران هستیم

ساری -رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان مازندران گفت: متاسفانه شاهد برخوردهای سلیقه ای در ارتباطات رسانه ای در مازندران بوده که انتظار توجه مسئولان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه شاهد برخورد های سلیقه ای در ارتباطات رسانه ای در مازندران هستیم که از معاون سیاسی استاندار مازندران درخواست داریم در نامه ای به مدیران کل و فرمانداران بر ارتباط رسانه ای موثر تاکید شود.

شیخی اظهار داشت: از آنجایی که معاون سیاسی استاندار مازندان خود از فعالیت حوزه رسانه می باشد انتظار است نسبت به بهبود وضعیت ارتباطات رسانه ای ادارات کل و فرمانداران تصمیم گیری جدی داشته باشد.

وی بیان داشت: متاسفانه اکنون در شهرستان ها شاهد هستیم که فرمانداران برای جلسات مختلف، حضور مسئولان استانی و حتی ملی از رسانه ها دعوت نمی کنند و به تیتر خبر و عکس روابط عمومی فرمانداری بسنده می کنند که اصلا شایسته استانی مانند مازندران که تعداد زیادی رسانه دارد نیست و این رویه باید اصلاح شود.

شیخی اظهار داشت: در حوزه ادارات کل نیز همین رویه برقرار است و متاسفانه مدیران کل در برنامه ها، بازدید ها و حضور مدیران ملی از خبرنگاران برای پوشش خبری دعوت نمی کنند و با یک ادبیات واحد خبر از سوی روابط عمومی برای رسانه ها ارسال می شود.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران بیان داشت: استان مازندران یکی از استانهای دارای ظرفیت بالا در حوزه رسانه است و از خبرنگاران توانمند در بخش های تولید محتوی برخوردار بوده که متاسفانه ادارات کل و فرمانداری ها از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی کنند.

وی بیان داشت: از معاون سیاسی استاندار درخواست داریم در بخش ارتباط رسانه ای فرمانداران و مدیران کل ورود و تاکید شد از طرفیت بزرگ رسانه ای استان مازندران به خوبی استفاده شود زیرا در همین چند روز ابتدای سال برنامه های مختلفی در سطح ادارات کل و فرمانداری ها برگزار گردید که از حضور رسانه ها جهت اطلاع رسانی دعوت نشده است.

