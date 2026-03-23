یه گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران در اطلاعیه ای اعلام کرد: در موج ۷۸ عملیات وعده صادق ۴ اهدافی در ایلات، دیمونا و شمال تلآویو و برخی از پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در منطقه مورد اصابت دقیق موشکهای نقطهزن و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند.
در این اطلاعیه آمده است:
موج بارانی هفتاد و هشتم عملیات وعده صادق ۴ به پشتیبانی مشتهای گره کرده ملت بزرگ ایران در خیابان ها و موشکهای سپاهیان سلحشور در میدان که امشب زیر باران، حواله متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی شدند، کارنامه متفاوتی را در تاریخ جنگ رقم زد.
در این عملیات که با رمز مقدس یا دلیل المُتِحَیِّرین اجرا شد، تقدیم میشود به مردم بزرگوار نوار شرقی کشور شامل خراسانهای شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان قهرمان.
در این موج اهدافی در ایلات، دیمونا و شمال تل آویو و برخی از پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در منطقه مورد اصابت دقیق سامانه های نقطه زن عماد و قدر چندکلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند.
سپاه پاسداران با عملیات تاثیر محور درحال مذاکره با متجاوزین پست و کودک کش است. عمده یگانهای رزم سپاه پاسداران و بسیج میلیونی هنوز وارد عرصه جنگ نشده اند، ورود آنان در صورت لزوم نبرد را تیزتر و مهلکه را برای دشمنان گریزناپذیر خواهد ساخت.
توطئههای دشمن برای جبران شکستها و تغییر معادلات جنگ در ساعات آتی از چشم سپاه پاسداران پنهان نیست. ضربت سخت ایران در کمتر از آنی بر سر آمرین، عاملین و تابعین هرسطحی از تجاوز و جنایتی فرود خواهد آمد.
انا من المجرمین منتقمون
شلیک موج جدید موشکهای ایران به سوی اشغالگران
منابع خبری از موج جدید شلیک موشکهای ایرانی به سوی سرزمین های اشغالی خبر می دهند.
به صدا درآمدن آژیرها در حیفا و ۱۸۱ نقطه دیگر از سرزمینهای اشغالی
صدور هشدار حمله موشکی در شمال سرزمینهای اشغالی به صدا در آمده است.
طبق برآوردهای جمعیتی، به دنبال این موج موشکی ایران، ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار اشغالگر باید به پناهگاه بروند.
بارش موشکهای بارانی در حیفا و نهاریا
رسانههای صهیونیستی از اصابت موشکهای بارانی در مناطق حیفا و نهاریا خبر دادند.
