به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی در سفری دو روزه به استان سمنان از مجموعههای تاریخی بسطام و خرقان شاهرود بازدید تخصصی به عمل آورد تا از نزدیک در جریان آخرین اقدامات در راستای ثبت جهانی این آثار قرار گیرد.
این بازدید تخصصی که صبح سه شنبه به اتمام رسید، بعد از سفر دو ماه قبل وزیر میراث فرهنگی و قائم مقام این وزارتخانه به استان سمنان انجام شد و به نظر می.رسد که واحدی در این سفر به دنبال بررسی روند اجرای دستورات وزیر در ماههای اخیر است.
از آنجا که سالها است ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان با کارشکنی ها و ترک فعلها و موانع بسیاری روبرو میشود، سفر دو ماه پیش وزیر میراث فرهنگی و همچنین معاقب آن بازدیدهای تخصصی صورت گرفته، مردم شهرستان شاهرود را خوشحال کرده است.
معاون وزیر میراث فرهنگی اما در حاشیه این بازدیدها در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمامی اماکن فرهنگی، محوطههای تاریخی و جاذبههای گردشگری در ایام نوروز بازگشایی شده و میزبان مسافران و گردشگران هستند.
واحدی با بیان اینکه در بازدیدی که از مجموعه های گردشگری شهرستان شاهرود داشتیم، مسائل و مواردی مطرح شد که در دست پیگیری قرار دارد، ابراز کرد: روند خدماترسانی به مسافران بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعههایی نظیر آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی و مجموعه تاریخی بسطام بازدید به عمل آمد.
وی این ظرفیتها را بینظیر توصیف کرد و افزود: ظرفیتهایی مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی از درخشانترین ظرفیتهای گردشگری کشورمان محسوب می شوند.
معاون پارلمانی وزیر میراث فرهنگی همچنین اعلام کرد: یکی از نکات خوبی که زمینه زیرساخت های گردشگری استان سمنان دیده می شود، رسیدگی و نظافت خوبی است که این مکان ها دارند که این امر جای قدردانی دارد.
