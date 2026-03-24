حمله موشکی ایران به مواضع آمریکایی در عراق، کویت و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح ایران علاوه بر حمله به اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی درمرکز و جنوب سرزمین های اشغالی، اهداف نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را نیز در طول حملات موشکی امروز هدف قرار داده است.

در همین رابطه ساعتی پیش صدای انفجارهای مکرر در دبی پایتخت اقتصادی امارات و همچنین کویت و منطقه اربیل در اقلیم کردستان عراق به گوش می رسد.

منابع محلی اعلام کردند که انفجارهای مکرری در اربیل به وقوع پیوسته است.همچنین صدای انفجارهای متوالی در بغداد پایتخت عراق به گوش رسیده است.

منابع رسمی نیروهای پیشمرگه عراق نیز اعلام کردند که مواضع این نیروها با ۶ موشک بالستیک هدف قرار گرفته است.