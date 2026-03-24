به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی با بیان اینکه فعالیت حضوری همه ادارت دولتی، سازمانها، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی استان از فردا با ۳۰ درصد نیرو آغاز خواهد شد، افزود: این شرایط تا اطلاع ثانوی به استثنای واحدهای عملیاتی دستگاهها و شرکتهای خدماترسان، شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی اجرا میشود.
وی یادآور شد: ساعت کاری دستگاهها روز چهارشنبه هفته جاری از هشت صبح تا ۱۴ خواهد بود.
حقیقی در خصوص وضعیت شبکه بانکی نیز تصریح کرد: تمامی بانکهای استان نیز از فردا پنجم فروردینماه طبق روال معمول دایر هستند و خدمات بانکی را به شهروندان ارائه میدهند.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری زنجان فعالیت کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات عمومی را در روز پنجشنبه ششم فروردین به صورت دورکاری اعلام کرد.
