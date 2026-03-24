۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

افشاگری مشاور امنیت ملی سابق آمریکا از علت جنگ علیه ایران

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفت: مذاکره کنندگان ما (ویتکاف و کوشنر) اساساً متوجه نشدند چه چیزی به آن‌ها پیشنهاد شده بود؛ آن پیشنهاد را نادیده گرفتند و تصمیم گرفتند حمله آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جِیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مصاحبه ای درباره علت جنگ علیه ایران افشاگری کرد.

وی تصریح کرد: چند روز قبل از اینکه ما شروع به بمباران ایران کنیم، ایرانی‌ها در ژنو پیشنهادی را روی میز گذاشتند که تا حد زیادی به حل‌وفصل مسئله هسته‌ای کمک می‌کرد.

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا افزود: برداشت من این است که مذاکره کنندگان ما (ویتکاف و کوشنر) اساساً متوجه نشدند چه چیزی به آن‌ها پیشنهاد شده بود؛ آن پیشنهاد را نادیده گرفتند و تصمیم گرفتند حمله آغاز شود.

سالیون تصریح کرد: اگر به نحوه صحبت مقامات دولت ترامپ که در این موضوع دخیل بودند درباره پیشنهاد ایران گوش بدهید، یک ناهماهنگی و شکاف آشکار بین آنچه آن‌ها می‌گفتند و آنچه میانجی‌ها، یعنی عمانی‌ها اعلام کردند، دیده می‌شود.

    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      شاید عمان میانجی خوبی نبوده بد منتقل کرده در مقابل آمریکا نیاز به یک میانجی قوی در سیاست داشتیم نه عمان.مذاکره غیر مستقیم همین میشود موشک میزنند بعد نمیخواهند همدیگر را ببنند؟باید مستقیم حرفهایشان را به هم بزنند وشاهدان قوی وبا انصاف حضور داشته باشند

