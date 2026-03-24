افشاگری مشاور امنیت ملی سابق آمریکا از علت جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جِیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مصاحبه ای درباره علت جنگ علیه ایران افشاگری کرد.
وی تصریح کرد: چند روز قبل از اینکه ما شروع به بمباران ایران کنیم، ایرانیها در ژنو پیشنهادی را روی میز گذاشتند که تا حد زیادی به حلوفصل مسئله هستهای کمک میکرد.
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا افزود: برداشت من این است که مذاکره کنندگان ما (ویتکاف و کوشنر) اساساً متوجه نشدند چه چیزی به آنها پیشنهاد شده بود؛ آن پیشنهاد را نادیده گرفتند و تصمیم گرفتند حمله آغاز شود.
سالیون تصریح کرد: اگر به نحوه صحبت مقامات دولت ترامپ که در این موضوع دخیل بودند درباره پیشنهاد ایران گوش بدهید، یک ناهماهنگی و شکاف آشکار بین آنچه آنها میگفتند و آنچه میانجیها، یعنی عمانیها اعلام کردند، دیده میشود.
