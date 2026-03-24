به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به هشدار های اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی در خصوص استان های جنوبی، همه تیم های عملیاتی سراسر استان تا پایان اعلام قرمز در حالت آماده باش کامل هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر تصریح کرد: هشدار قرمز هواشناسی بالاترین سطح هشدار می باشد که برای روز های پنجشنبه و جمعه در استان های جنوبی بویژه استان بوشهر صادر شده است.

ایزدپناه افزود: شعب سراسر استان با بهره گیری تمامیت ظرفیت عملیاتی ، لجستیکی و نیروهای های امدادی موارد لازم جهت مدیریت شرایط پیش رو آماده کرده اند.

وی با اشاره به خطرات موجود بویژه برای مناطق ساحلی خاطرنشان کرد: از هم استانی هایی که در این مناطق مستقر هستند خواهشمند تمام نکات ایمنی و مراقبتی را لحاظ کرده و از تردد در مناطق ناایمن خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در پایان گفت: سامانه تلفنی ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر آماده پاسخگویی به تماس ها و ارائه خدمات امدادی است لذا مردم استان چنانچه نیاز به امدادرسانی و یا هرگونه خدمات امدادی داشتند می توانند با این شماره به صورت ۲۴ ساعته تماس حاصل کنند.