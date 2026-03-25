علی‌حسین رضایان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: صندوق رفاه چهار نوع وام شامل وام تحصیلی، ضروری، شهریه و ودیعه مسکن را برای دانشجویان در نظر گرفته که ثبت‌نام آن‌ها هر ترم در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود و پس از بررسی دانشگاه‌ها، پرداخت توسط صندوق انجام می‌گیرد.

به گفته وی، ثبت‌نام وام تحصیلی برای نیمسال دوم از ۹ اسفند آغاز شده و مبلغ این وام برای دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۷.۵ میلیون تومان و دکتری تخصصی ۱۰ میلیون تومان است.

رضایان درباره وام ضروری توضیح داد با وجود ثبت‌نام دانشجویان در ترم گذشته، به دلیل نبود منابع پرداختی انجام نشده و تمامی درخواست‌ها به ترم جاری منتقل شده است.

او تأکید کرد: اولویت اصلی صندوق در نیمسال جدید، پرداخت وام ضروری برای متقاضیان ترم قبل است.

برای وام شهریه نیز که شامل تمامی دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف اعم از آزاد، پیام‌نور، غیرانتفاعی و نوبت دوم می‌شود، ثبت‌نام از اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد.

معاون صندوق رفاه با اشاره به تأمین منابع وام ودیعه مسکن متأهلی از سوی سازمان ملی جوانی جمعیت، از افزایش ۵۰ درصدی مبالغ این وام در ترم جاری خبر داد. بر این اساس، میزان وام برای تهران از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان، برای سایر کلان‌شهرها مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز از ۱۵۰ به ۲۲۵ میلیون تومان و برای دیگر شهرها از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

رضایان میزان وام تحصیلی پرداخت‌شده در ترم گذشته را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای ترم جاری نیز رقمی مشابه پیش‌بینی شده است. همچنین تعهد صندوق برای وام ضروری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است که اعتبار آن تأمین شده و بزودی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، برای وام ودیعه مسکن نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و تلاش‌ها برای تأمین منابع وام شهریه ادامه دارد.