https://mehrnews.com/x3bFZp ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6782794 استانها گلستان استانها گلستان ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۷ مردم گرگان: تا پای جان برای ایران ایستادهایم گرگان- مردم گرگان با حضور پرشور خود در تجمعات شبانه نشان داده اند که تا پای جان برای ایران ایستاده ایم. دریافت 41 MB کد مطلب 6782794 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع میدانداران سنندج در حمایت از ایران اسلامی تجمع شبانه مردم در برازجان کاروان خودرویی مردم شهر بیضا کاروان خودرویی و تجمع مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی ایران تداوم رژه خودرویی اقتدار شبانه مردم شهر اقلید برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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