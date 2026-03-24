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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۷

مردم گرگان: تا پای جان برای ایران ایستاده‌ایم

مردم گرگان: تا پای جان برای ایران ایستاده‌ایم

گرگان- مردم گرگان با حضور پرشور خود در تجمعات شبانه نشان داده اند که تا پای جان برای ایران ایستاده ایم.

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کد مطلب 6782794

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