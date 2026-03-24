https://mehrnews.com/x3bFZ4 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6782778 استانها فارس استانها فارس ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کاروان خودرویی مردم شهر بیضا بیضا- مردم شهر بیضا شامگاه سه شنبه ۴ فروردین ماه در کاروان خودرویی اقتدار وطن حضور گسترده داشتند. دریافت 33 MB کد مطلب 6782778 کپی شد مطالب مرتبط حضور اقلیدیها در میدان انتقام حضور پرشور مردم آباده در دفاع از مدافعان وطن حضور پرشور شیرازیها در بیست و دومین قرار شبانه مردم گرگان: تا پای جان برای ایران ایستادهایم فریاد اسکتبارستیزی کودکان دهه نودی شیراز حضور مردم شیراز در میدان ادامه دارد برچسبها تجمع مردمی کاروان خودرویی فارس
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