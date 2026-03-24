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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۲

کاروان خودرویی مردم شهر بیضا

کاروان خودرویی مردم شهر بیضا

بیضا- مردم شهر بیضا شامگاه سه شنبه ۴ فروردین ماه در کاروان خودرویی اقتدار وطن حضور گسترده داشتند.

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کد مطلب 6782778

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