پرسپولیس و روزهای تلخ کم سابقه در فوتبال ایران/ نسخه ها شفابخش نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۴ در فوتبال ایران با فراز و نشیب های زیادی همراه شد تا پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر دستمایه اتفاقاتی شود که کمتر کسی تصور می کرد مدیران عاملش بهای ماندن روی صندلی را با جابجایی های اساسی در نیمکت این تیم ایحاد کنند.

درویش به ریسمان هاشمیان چنگ زد

رضا درویش مدیرعامل عامل باشگاه پرسپولیس که در فصل قبل (۱۴۰۳-۱۴۰۴) به هیچ وجه نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کند و تغییرات متوالی روی نیمکت سرخ ها ایجاد کرد برای ماندن در جایگاه خود دست به هر کاری زد. او بازیکنان گران قیمتی نظیر تیوی بیفوما، امین کاظمیان و خریدهای جنجالی همچون مجتبی فخریان داشت. خریدهایی که قبل از معرفی سرمربی جدید صورت گرفت تا به ابهامات فراوان خریدهای پر حاشیه پرسپولیس در دوران دیرین او اضافه شود.

درویش برای ختم قائله سرمربیگری پرسپولیس تصمیم گرفت وحید هاشمیان را در راس کادرفنی سرخ ها بدون حتی یک دقیقه سرمربیگری قبلی انتخاب کند. انتخابی که از سوی کارشناسان فوتبال مورد نقد قرار گرفت اما اسم اتوکشیده هاشمیان در فوتبال ایران باعث شد تا فرصت به او برای هدایت پرسپولیس داده شود.

ریسمان هاشمیان زود پوسید

هواداران پرسپولیس با شروع فصل بیست پنجم،دست از انتقادهای خود نسبت به عملکرد پر حاشیه درویش برنداشتند. اولین تساوی در اولین بازی لیگ برتر پرسپولیس که مقابل فجرسپاسی شیراز رقم خورد کافی بود تا حیاکن رهاکن برای مدیرعامل وقت در استادیوم سر داده شود.

درویش با لشگر حامیان خود سعی کرد صدای منتقدان را خاموش کند اما این نقدها چنان تند شد که خیلی زود درویش چاره ای جز کناره گیری ندید و هیئت مدیره نیز غزل خداحافظی او را خواند.

پس از این اتفاق هاشمیان نیز در سیبل انتقادها قرار گرفت. هواداران به او نیز کمترین فرصت را دادند اما طناب خروج پرسپولیس از چاه با فرمول درویش - هاشمیان خیلی زود پوسید تا سرمربی جوان پس از ۷ هفته از جمع سرخ ها برکنار شود.

حدادی با اوسمار آمد

پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره باشگاه برای اینکه مدیرعامل سرخ ها شود وعده بازسازی فنی این تیم با اسم رمز بازگشت اوسمار ویه را داد. حدادی توانست سرمربی برزیلی را که یک بار سابقه قهرمان کردن سرخ ها در لیگ برتر را در کارنامه داشت به پرسپولیس باز گرداند تا او بتواند این تیم را از باتلاق خارج کند.

اوسمار هر روز بدتر از دیروز

سرمربی برزیلی در هفته های ابتدایی توانست نتایح قابل قبولی بگیرد و سرخ ها را بار دیگر به کورس قهرمانی برگرداند اما این تیم در نیم فصل دوم بدترین نتایج ممکن در تمام ادوار لیگ برتر در دور برگشت را گرفت تا نتایج اوسمار هر روز بدتر از دیروز باشد.

پرسپولیس با تفکرات اوسمار از جام حذفی کنار رفت چون بازی حیثیتی با تراکتور را در ضربات پنالتی باخت. این تیم سپس شکست پشت شکست را در لیگ برتر تجربه کرد و شاید اگر جنگ تحمیلی دشمن با ایران آغاز نمی شد حالا اوسمار هم شعار حیاکن رهاکن را می شنید و حدادی مجبور بود جانشین دیگری برای او پیدا کند.

پرسپولیس در فصل جاری،همان تیم پر طمطراق همیشگی نبود تا در پایان سال ۱۴۰۴ از ۲۲ بازی انجام شده صاحب تنها ۳۴ امتیاز شود و در رتبه ششم جدول قرار بگیرد.

حال باید دید آیا سرخ ها با شروع دوباره لیگ بیست و پنجم می توانند چهره تاکتیکی خود را بهبود ببخشند یا نسخه تغییرات در پرسپولیس بار دیگر تکرار می شود تا نفرات جدید پشت میر مدیرعاملی و روی نیمکت سرمربیگری بنشینند.