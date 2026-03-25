به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در آنتالیای ترکیه گفت: با وجود شرایط سختی که برای سفر به ترکیه داشتیم، همه بچه‌ها به اردو ملحق شدند. می‌دانیم آخرین اردوی قبل از جام جهانی و بسیار مهم است‌. امیدوارم تا پایان این اردو، تمرینات بسیار خوبی را سپری کنیم. ۲ بازی دوستانه مهم داریم که می‌تواند به تیم ملی ایران خیلی کمک کند.

دفاع چپ‌ تیم ملی عنوان کرد: اینجا هستیم تا بهترین‌های خودمان باشیم. این قول را می‌دهیم با تمام وجود و قلب‌مان برای ایران بازی کنیم. امیدوارم اردوی بسیار خوبی داشته باشیم.