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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۲

ملی پوش استقلال: تیم ملی بازی‌های مهمی پیش رو دارد

ملی پوش استقلال: تیم ملی بازی‌های مهمی پیش رو دارد

بازیکن ملی پوش استقلال گفت: تمام تمرکز ما روی دو بازی دوستانه ای است که در تیم ملی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در آنتالیای ترکیه گفت: با وجود شرایط سختی که برای سفر به ترکیه داشتیم، همه بچه‌ها به اردو ملحق شدند. می‌دانیم آخرین اردوی قبل از جام جهانی و بسیار مهم است‌. امیدوارم تا پایان این اردو، تمرینات بسیار خوبی را سپری کنیم. ۲ بازی دوستانه مهم داریم که می‌تواند به تیم ملی ایران خیلی کمک کند.

دفاع چپ‌ تیم ملی عنوان کرد: اینجا هستیم تا بهترین‌های خودمان باشیم. این قول را می‌دهیم با تمام وجود و قلب‌مان برای ایران بازی کنیم. امیدوارم اردوی بسیار خوبی داشته باشیم.

کد مطلب 6782856

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