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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۰

خسارت تاکسی‌های آسیب دیده در جنگ پرداخت می‌شود

خسارت تاکسی‌های آسیب دیده در جنگ پرداخت می‌شود

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در خصوص تاکسی‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص تاکسی‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان اعلام کرد: به اطلاع تمامی تاکسیرانان شهر تهران می‌رساند در راستای خدمت رسانی به تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه میهن عزیزمان (جنگ رمضان) سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران تعداد زیادی از تاکسی های آسیب دیده را شناسایی کرده است و به زودی خسارت وارد شده به تاکسیرانان پرداخت خواهد شد.

همچنین تاکسیرانان توجه داشته باشند این سازمان در راستای تسهیل و تسریع در فرایندهای اداری و افزایش دسترسی تاکسیرانان به خدمات سازمان در جنگ رمضان، شماره پشتیبانی غیرحضوری جدیدی را با شماره ۰۹۰۵۶۶۱۶۲۴۰ در پیام رسان «بله» ایجاد کرده است.

بنابراین تاکسیرانان می‌توانند درخواست و معرفی تاکسی آسیب دیده خود در جنگ رمضان را فقط از طریق ارسال پیام در پیام رسان «بله» به شماره ذکر شده اعلام کنند تا پشتیبان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران پاسخگو باشد.

لازم به ذکر است پس از ارسال مستندات از سوی تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ رمضان تمامی موارد توسط کارشناسان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و خسارات پرداخت می شود.

کد مطلب 6782887
زهرا ناری

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