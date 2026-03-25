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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

اهدای عضو جوان خوسفی؛ ایثاری برای تداوم یک زندگی 

اهدای عضو جوان خوسفی؛ ایثاری برای تداوم یک زندگی 

بیرجند- خانواده یک جوان ۳۸ ساله خوسفی با رضایت نسبت به اهدای اعضای او به یک زندگی تداوم بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم محمدحسین بهارشاهی ، جوان ۳۸ ساله اهل روستای کلاته شمس از توابع شهرستان خوسف که متاسفانه بر اثر سانحه تصادف در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و با رضایت خانواده نوع‌دوست ایشان، جهت انجام مراحل اهدای عضو به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

در این بیمارستان عمل اهدای اعضای مرحوم به بیماران نیازمند در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۵ انجام شد.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف ضمن قدردانی از این خانواده نیک‌اندیش، یاد و نام این جوان از دست‌رفته را گرامی داشته و برای بازماندگان ایشان صبر و آرامش مسئلت می‌نماید.

کد مطلب 6782936

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