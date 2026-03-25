اعلام وضعیت اضطراری تأمین انرژی در فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فردیناند مارکوس جونیور رئیس‌جمهور فیلیپین، روز گذشته (چهارم فروردین) در واکنش به درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و آنچه او «خطر قریب‌الوقوع» برای تأمین انرژی نامید، در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد.

وی گفت: کمیته‌ای برای اطمینان از حمل منظم، تأمین، توزیع و دسترس‌پذیری سوخت، غذا، دارو، محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای ضروری تشکیل شده است.

رئیس‌جمهور فیلیپین ضمن به اشتراک گذاشتن یک فرمان اجرایی با رسانه‌ها، اعلام کرد که این درگیری سبب ایجاد ناپایداری در بازارهای جهانی انرژی، اختلال شدید در زنجیره تأمین و نوسانات چشمگیر و فشار فزاینده بر قیمت‌های جهانی نفت شده است که در نتیجه تهدیدی برای امنیت انرژی کشور ایجاد می‌کند.

مارکوس جونیور افزود: اعلام وضع فوق‌العاده ملی برای انرژی، دولت را قادر می‌سازد اقدام‌های به‌موقع و هماهنگ را طبق قوانین موجود برای مقابله با خطرهای ناشی از اختلال در تأمین انرژی جهان و اقتصاد داخلی اجرا کند.

این اعلامیه که به مدت یک سال معتبر خواهد بود، به دولت اجازه می‌دهد سوخت و فرآورده‌های نفتی را برای اطمینان از عرضه به‌موقع و کافی تهیه کند و در صورت لزوم، بخشی از مبلغ قرارداد را از پیش پرداخت کند.

شارون گارین وزیر انرژی فیلیپین نیز روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری اعلام کرد که با توجه به مقدار کنونی مصرف این کشور، حدود ۴۵ روز سوخت در اختیار دارد.

وی افزود: دولت در تلاش است تا یک میلیون بشکه نفت از کشورهای داخل و خارج از حوزه جنوب‌شرق آسیا برای ایجاد ذخیره‌سازی‌های احتیاطی خود تهیه کند، اما احتمال دارد سفارش‌های آینده با مشکلاتی روبه‌رو شود.

این اعلامیه باید به دولت امکان دهد تا در واکنش به پیامدهای درگیری در خاورمیانه، که سبب افزایش قیمت نفت و آشفتگی بازارهای جهانی شده است، سریع‌تر عمل کند و فرآیندهای معمول را دور بزند.

پیش از این دستور اجرایی، سناتورهای ناظر بر عملکرد دولت، از دولت به‌دلیل فقدان واکنش یکپارچه و هماهنگ به افزایش قیمت نفت انتقاد کردند.

وزیر برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور هم هشدار داد که افزایش قیمت می‌تواند تورم را به سطحی بی‌سابقه برساند و رشد اقتصادی را تضعیف کند.

کارگران بخش حمل‌ونقل، مسافران و مصرف‌کنندگان در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و اقدام نکردن دولت مارکوس، در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتصاب ۲ روزه از روز پنجشنبه (ششم فروردین) هستند.