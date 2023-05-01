فیلیپین: آمریکا اجازه اقدام نظامی از خاک ما را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس‌جمهور فیلیپین می‌گوید اجازه نمی‌دهد آمریکا از این کشور به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند.

«فریناد مارکوس جونیور» رئیس‌جمهور فیلیپین امروز دوشنبه اعلام کرد که دولت مانیل اجازه نخواهد داد فیلیپین به محلی برای اقدام نظامی علیه کشور دیگری تبدیل شود.

اظهارات رئیس‌جمهور فیلیپین پیش از دیدار وی با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا قابل تأمل است.

مارکوس در مسیر رفتن به واشنگتن به خبرنگاران تاکید کرد: ما هیچ اقدام تحریک‌آمیزی که موجب درگیری فیلیپین با کشور دیگری می‌شود، را تشویق نمی‌کنیم.

رئیس‌جمهور فیلیپین ادامه داد که مانیل اجازه نخواهد داد که فیلیپین به عنوان یک پایگاه، برای اقدام نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

این اظهارات در حالی عنوان شد که دولت مانیل اخیراً به دولت واشنگتن اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی بیشتری در خاک فیلیپین داده است، اقدامی که گفته می‌شود برای مقابله با اقدامات چین در منطقه صورت می‌گیرد.