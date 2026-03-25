هدف قرار گرفتن جنگنده رژیم صهیونیستی با موشک زمین به هوای حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی حزب الله اعلام کرد که برای دفاع از لبنان و مردم آن، دیروز سه شنبه یک فروند جنگنده رژیم صهیونیستی را هنگام تجاوز به جنوب لبنان با موشک زمین به هوا هدف قرار داده و آن را مجبور به ترک منطقه کرده است.

حزب الله با صدور بیانیه هایی از انجام عملیات های ضدصهیونیستی به شرح زیر خبر داده است:

۱. حمله موشکی به مقر فرماندهی ارتش اشغالگر نزدیک پادگان یفتاح.

۲. حمله موشکی به مقر فرماندهی منطقه شمالی ارتش اشغالگر (پایگاه دادو) در شمال شهر صفد.

۳. حمله موشکی به آشیانه توپخانه دشمن صهیونیستی در شهرک دیشون.

۴. حمله گسترده موشکی به پادگان بیریا.

۵. حمله موشکی به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها در شهرک القوزح برای سومین بار.

۶. حمله موشکی به مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و تجهیزات آنها در شهرک مرزی الناقوره.

۷. حمله پهپادی به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها در شهرک مرز القوزح و کشته و زخمی کردن اشغالگران.

۸. حمله موشکی به مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و خودروهای جنگی آنها در اطراف شهر الخیام.