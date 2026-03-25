پایش تأسیسات گردشگری جوانرود و ثلاث باباجانی

فهیمه روشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان گردشگری استان کرمانشاه در بازدید از تأسیسات گردشگری شهرستان‌های جوانرود و ثلاث باباجانی، چندین واحد اقامتی و پذیرایی را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها دو واحد پذیرایی بین‌راهی، دو مهمان‌پذیر، یک هتل‌آپارتمان و چند اقامتگاه بوم‌گردی از نظر نحوه ارائه خدمات، رعایت استانداردها و وضعیت بهداشتی بررسی شدند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان کرمانشاه با بیان اینکه در این بازدید رئیس اداره نظارت و ارزیابی واحدهای گردشگری استان به همراه نمایندگان بهداشت و دامپزشکی حضور داشتند، تصریح کرد: در این بازرسی‌ها یک واحد به دلیل نقض برخی قوانین تذکر دریافت کرد و موظف به رفع نواقص شد.

روشن ادامه داد: همچنین یک واحد دیگر به دلیل رعایت کامل قوانین و مقررات و ارائه خدمات مناسب مورد تشویق قرار گرفت.

وی تأکید کرد: نصب پروانه‌های معتبر، نرخ‌نامه‌های شفاف و گواهینامه‌های استاندارد از الزامات اصلی فعالیت تمامی تأسیسات گردشگری است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان کرمانشاه در پایان گفت: گردشگران می‌توانند هرگونه انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۲۹ اعلام کنند و همچنین تمامی تأسیسات گردشگری که پروانه بهره‌برداری آن‌ها منقضی شده است، به دستور وزارتخانه به مدت سه ماه به صورت خودکار تمدید شده‌اند.