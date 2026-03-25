ریشه من در وطنم نهفته است؛ هویتم یعنی ایران و کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، شکیب شجره بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره جنگ و وطن نوشت.

در یادداشت وی آمده است:

«جنگ؛ کلمه ۳ حرفی که داستان‌های هزار کلمه‌ای و زندگی‌های بی‌شماری را می‌توان تعریف کند، نابود کند، هیچ کند، از بین ببرد و نیست کند. این ۳ حرف رقت‌انگیز و متعفن که زندگی کودکان زیادی را که با مداد رنگی، آینده خود را طرح می‌زدند و می‌کشیدند، نیست کرد و به‌جای زندگی آن کودکان، اشک و غم و اندوه را برای من به جا گذاشت.

همه‌جای قلب و روحم در عذاب و درد و رنج است. چرا؟ چون تار و پود من یعنی وطنم، هویت من یعنی وطنم، یعنی ایران، یعنی کودکان میناب، یعنی خانه‌های تهران، یعنی مغازه‌های اصفهان، یعنی گرمی و دلنشینی و مهمان‌نوازی جنوبی‌ها، یعنی تمام شهرهای ایران.

ریشه من در وطنم نهفته است. هویت من، شخصیت من در ایران و وطنم است. درد دارم از این جنگ چون تن وطنم در غم و اندوه است و درد دارد. بی ایران، بی‌وطنم هیچم. جان من (شکیب شجره) فدای ایران.»